Данилов не знает, что будет делать Украина, когда закончится американское вооружение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что украинские власти не обсуждали план действий на случай, если вооружение, переданное стране США, закончится.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что украинские власти не обсуждали план действий на случай, если вооружение, переданное стране США, закончится.
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