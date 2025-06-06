Ученые из Оксфордского университета впервые создали трехмерные симуляции в реальном времени, демонстрирующие необычный квантовый эффект: при пересечении трех высокоэнергетических лазеров в вакууме возникает дополнительный луч света, словно появляющийся из

Ученые из Оксфордского университета создали первую трехмерную симуляцию в реальном времени, демонстрирующую необычный квантовый эффект: когда три высокоэнергетических лазерных луча пересекаются в вакууме, создается дополнительный луч, как будто выходящий из полной темноты.
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