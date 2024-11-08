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Гуляет по детсадам. Врач рассказал, что от Коксаки нет особого лекарства

Гуляет по детсадам. Врач рассказал, что от Коксаки нет особого лекарства

Вирус Коксаки зарегистрирован уже в нескольких регионах. Откуда он взялся и чем его лечить? Об этом рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО города Москвы, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета, ответственный за методическую работу кафедры, к.

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