Сваха Сябитова усомнилась в долговечности брака Лепса и 18-летней невесты

Роза Сябитова объяснила, почему придерживается такого мнения Фото: открытые источники Роза Сябитова, главная сваха страны, скептически оценила перспективы громкого романа Григория Лепса и его 18-летней невесты Авроры Киба.
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