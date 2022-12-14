Шакил О′Нил: «Рассчитываю принять активное участие в покупке «Финикса»

Член Зала славы Шакил О′Нил подтвердил, что хотел бы стать совладельцем «Финикса». «Я еще не обсуждал этот вопрос со своими партнерами, поэтому не могу сделать заявление, но мы рассчитываем принять активное участие в покупке команды НБА.
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