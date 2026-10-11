Новый BMW 3-серии оценили в рублях

Седаны BMW 3-серии нового поколения один из московских дилеров предлагает привезти на заказ из Европы по цене от 9,5 до 15,4 миллионов рублей.
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