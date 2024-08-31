Лавров назвал преступными методы коллективного наказания палестинцев

Методы коллективного наказания палестинцев за теракт 7 октября 2023 года носят преступный характер. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает 31 августа корреспондент и ведущая RT Arabic Анна Книшенко в своём Telegram-канале.