Опровергнуты фейки о пострадавших птицах в Сочи

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что распространяемые в соцсетях сведения о пострадавших от нефтепродуктов птицах на побережье Сочи не соответствуют действительности, а обследование береговой полосы не выявило следов загрязнения после пожара на танкере 6 октября.