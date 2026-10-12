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Царьград

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Опровергнуты фейки о пострадавших птицах в Сочи

Опровергнуты фейки о пострадавших птицах в Сочи

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что распространяемые в соцсетях сведения о пострадавших от нефтепродуктов птицах на побережье Сочи не соответствуют действительности, а обследование береговой полосы не выявило следов загрязнения после пожара на танкере 6 октября.

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