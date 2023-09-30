На Украине воздушную тревогу объявили в шести областях

На Украине в ночь с 30 сентября на 1 октября сигналы воздушной тревоги звучали в шести областях. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в населённых пунктах в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.