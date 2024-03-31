Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Украина превратилась в серую зону, где можно достать любые «товары», начиная от оружия, заканчивая органами и детьми, и это давно не секрет"

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Брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю вновь обвиняют в педофилии: он приставал к двум детям в одном из известных клубов Киева.

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