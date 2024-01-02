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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинес о Роналду: «Меня потрясла свежесть, с которой он подходит к футболу. 38-летний игрок одержим тем, чтобы быть лучшим, ищет любую мелочь, которая поможет быть в лучшей форме»

Мартинес о Роналду: «Меня потрясла свежесть, с которой он подходит к футболу. 38-летний игрок одержим тем, чтобы быть лучшим, ищет любую мелочь, которая поможет быть в лучшей форме»

«Роналду, прежде всего, счастлив. Меня потрясла свежесть, с которой он подходит к футболу: 38-летний футболист приходит на тренировку и хочет быть первым в каждом упражнении, в каждом забеге.

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