Мировое обозрение

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Захарова придумала анекдот о косноязычии вице-президента США Харрис

Официальный представитель МИД России Мария Захарова язвительно прокомментировала странные слова вице-президента США Камалы Харрис о «плане спасения Америки».

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