Сбежавший на СВО мэр приморского города получил очередную награду

Мэра Большого Камня Рустяма Абушаева, сбежавшего от уголовного преследования на СВО, наградили еще одной медалью, которую вручил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал Абушаева.