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GOATS играют с Fight Nights Мостового в 8-м туре Winline Медиалиги

GOATS и Fights Nights встречаются в матче 8-го тура Winline Медиалиги. Команды идут на последнем и предпоследнем местах в таблице группы B, но при этом сохраняют шансы на плей-офф.

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