Евгений Лисицын: Десантники из Крыма массово сжигают технику и оккупантов, отражая атаки в Курской области

Десантники из Крыма массово сжигают технику и оккупантов, отражая атаки в Курской областиНаши парни из 56 полка ВДВ, своевременно обнаружили врага в Глушковском районе, после чего точно поразили бронетехнику украинских боевиков FPV-дронами.