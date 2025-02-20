Будущее любимого места отдыха шелтозерцев решается в суде

Горбачев уверен, что с его приездом в Карелию землю стали продавать по-другому Текст, фото: Антонина Кябелева Многие жители Шелтозера, которые в прошлом году активно противостояли планам вырубки соснового бора на берегу Онежского озера, уверены, что им удалось отстоять традиционное место отдыха ….
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