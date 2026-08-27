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«В США мне все очень нравилось! Но по возвращении в Россию поняла, что это небо и земля!» Субботина о беременности

«В США мне все очень нравилось! Но по возвращении в Россию поняла, что это небо и земля!» Субботина о беременности

Российская спортсменка Варвара Субботина, которая выступала в синхронном плавании и является 4-кратной чемпионкой мира и 3-кратной чемпионкой Европы, сравнила подход к ведению беременности в России и США.

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