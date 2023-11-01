Путевку в Крыму на 5 дней можно выиграть на форуме 

Путешествие в Крым можно выиграть на выставке «Россия». Министерство курортов и туризма РК в честь открытия выставки-форума «Россия» проведет фотоконкурс «Давай поедем в Крым!», а также приглашает всех посетить стенд республики на ВДНХ.
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