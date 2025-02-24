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Панарин сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 23+36 в 55 играх

Форвард «Рейнджерс» набрал 59-е (23+36) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 55 игр. Сегодня за 15:56 (1:14 – в большинстве, 0:09 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «минус 1».

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