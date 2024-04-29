Российские военные в ДНР захватили первый танк Abrams

Российские военные эвакуировали с линии боевого соприкосновения на авдеевском участке в Донбассе первый американский танк М1 Abrams, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.
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