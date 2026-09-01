ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК и энергетики в Киеве

В ночь на 1 сентября 2026 года были осуществлены удары по объектам, относящимся к военно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам в Киеве и на территории Киевской области, сообщает МО РФ.
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