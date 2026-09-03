Рязанские транспортные полицейские уличили студента колледжа в поджоге батарейного шкафа

В Рязанской области сотрудники Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с оперативниками регионального УФСБ России в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в поджоге батарейного шкафа задержали 17-летнего студента одного из рязанских колледжей.
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