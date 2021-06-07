Милик из-за травмы не сыграет на Евро за сборную Польши

Форвард сборной Польши Аркадиуш Милик не сыграет на чемпионате Европы. Нападающий прибыл на сборы национальной команды с повреждением, и на протяжении двух недель его пытались вылечить.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх