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Проверка по всем правилам: в «Звезде» протестировали противопожарные системы

Проверка по всем правилам: в «Звезде» протестировали противопожарные системы

В кинотеатре «Звезда» в Твери прошла комплексная проверка пожарной безопасности. Специалисты ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория Тверской области» совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери провели контрольно‑надзорные мероприятия в кинотеатре «Звезда».

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