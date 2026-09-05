Проверка по всем правилам: в «Звезде» протестировали противопожарные системы

В кинотеатре «Звезда» в Твери прошла комплексная проверка пожарной безопасности. Специалисты ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория Тверской области» совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери провели контрольно‑надзорные мероприятия в кинотеатре «Звезда».