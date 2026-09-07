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Хаманн о «ПСЖ»: «Я бы поставил на них в матче со сборной Испании, у них есть лучший игрок мира – Хвича. Они остаются командой, которую нужно обыграть в ЛЧ»

Экс-полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн высоко оценил шансы «ПСЖ» в новом сезоне Лиги чемпионов.

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