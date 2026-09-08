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Царьград

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Борьба с кризисом по-немецки: Ведущий автомобильный концерн начинает работать на Украину

Борьба с кризисом по-немецки: Ведущий автомобильный концерн начинает работать на Украину

Ведущий автомобильный концерн Германии перепрофилировался. Правительство решило, что лучший способ борьбы с кризисом на производстве – начать работать на Украину.

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