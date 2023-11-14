Глава МИД Латвии завалил жалобами российских пранкеров Вована и Лексуса

Очередным европейским политиком, ставшим жертвой знаменитых российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова), оказался глава внешнеполитического ведомства Латвии Кришьянис Кариньш.
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