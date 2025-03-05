Николай Азаров: Что ждет ВСУ без США?

Что произойдет с ВСУ без американской помощи? Как изменится эффективность украинских ПВО и ракетных систем без американской поддержки? Каковы возможности ВСУ без американской помощи? ВСУ не «посыпятся» сразу, но их эффективность резко снизится.
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