Огнеборцы потушили мусорные контейнеры в Судаке

Сегодня утром поступило сообщение о возгорании мусора в пластиковых контейнерах на улице Ленина в городском округе Судак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Внезапно выбежал ...
- ДВ В Евпатории пойма...
- В Ялте перед судо...
Блин! аффтар, зачем принижаешь героическую профессию пожарных рассказом о тушении мусорных баков? Ты ещё про пищу на плите напиши.