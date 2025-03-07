Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Я тоже так могу... Я уже на подходе...Трамп рассматрива...
  • Иван Иваныч
    Кто то не русский опросник под статьёй написал: "Ультиматумы от США не принимать?" Ответы- "Да"-не принимать. "Нет", ...Трамп рассматрива...
  • Бендер Задунайский
    В таком формате недолго Доне быковать .Трамп рассматрива...

Высказывания Трампа вызвали новую волну беспокойства у вассалов в Старом свете

Высказывания Трампа вызвали новую волну беспокойства у вассалов в Старом свете

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение свою готовность защищать союзников Вашингтона по НАТО, заявив, что он не стал бы этого делать, если бы они недостаточно платили за свою собственную оборону.

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