Высказывания Трампа вызвали новую волну беспокойства у вассалов в Старом свете

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение свою готовность защищать союзников Вашингтона по НАТО, заявив, что он не стал бы этого делать, если бы они недостаточно платили за свою собственную оборону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии