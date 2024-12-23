Политика как он...
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Политика как она есть

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Более 500 млн поездок совершено на МЦД-2 за пять лет

Более 500 млн поездок совершено на МЦД-2 за пять лет

За пять лет на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) было совершено более 500 млн поездок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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