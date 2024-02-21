Министр просвещения РФ назвал Астрахань одним из проблемных регионов по капремонту школ

Глава федерального министерства просвещения Сергей Кравцов перечислил регионы на юге страны, где капитальный ремонт образовательных учреждений идет вовремя, а также отметил субъекты, где с капремонтом есть проблемы.
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