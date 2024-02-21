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Министр просвещения РФ назвал Астрахань одним из проблемных регионов по капремонту школ

Министр просвещения РФ назвал Астрахань одним из проблемных регионов по капремонту школ

Глава федерального министерства просвещения Сергей Кравцов перечислил регионы на юге страны, где капитальный ремонт образовательных учреждений идет вовремя, а также отметил субъекты, где с капремонтом есть проблемы.

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