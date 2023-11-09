Магазин NashStore удалил все приложения VPN. Теперь его ставят в пример

Российский магазин приложений NashStore удалил все доступные для скачивания сервисы VPN для операционной системы AndroidКак сообщает ТАСС, все позволяющие обходить блокировки и тем самым нарушающие требования законодательства РФ приложения VPN были удалены из отечественного магазина NashStore после соответствующего обращения зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артема Шейкина.
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