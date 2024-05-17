Мало того, что жена стрелявшего в Фицо писателя - беженка из Украины, которая настраивала его против Премьера так ещё и сам словак признался в украинском мотиве.

Леонид Руси

Троцкий, Клинтон, Бидон... это всё Скорпионы... Скорпион... это палач, питается энергией разрушения сам не зная почему. А потому, что у него есть управляющая планета Плутон... А там живут злобные духи-орки... Ещё в Деве есть Плутон, под ним Хохланд... И в Овне, это Наглия...