Фицо. Мотивы. Украинский ТГ канал (Мнение) Мало того, что жена стрелявшего в Фицо писателя - беженка из Украины, которая настраивала его против Премьера так ещё и сам словак признался в украинском мотиве.
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