Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мало того, что жена стрелявшего в Фицо писателя - беженка из Украины, которая настраивала его против Премьера так ещё и сам словак признался в украинском мотиве.

Мало того, что жена стрелявшего в Фицо писателя - беженка из Украины, которая настраивала его против Премьера так ещё и сам словак признался в украинском мотиве.

Фицо. Мотивы. Украинский ТГ канал (Мнение) Мало того, что жена стрелявшего в Фицо писателя - беженка из Украины, которая настраивала его против Премьера так ещё и сам словак признался в украинском мотиве.

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Комментарии
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igor laptev
а украинцы типа лучше? ну и где они? воюют? ну-ну.
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8 час.
Леонид Руси
Троцкий, Клинтон, Бидон... это всё Скорпионы... Скорпион... это палач, питается энергией разрушения сам не зная почему. А потому, что у него есть управляющая планета Плутон... А там живут злобные духи-орки... Ещё в Деве есть Плутон, под ним Хохланд... И в Овне, это Наглия...
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5 час.
Леонид Руси
Украинцами в Российской Империи звались не православные западенцы, т.е. жидо-бандерлоги. Они же не малоросы?
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5 час.

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