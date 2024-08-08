Варенье из рябины и яблок на зиму в баночках

Осенью часто готовлю варенье из рябины и яблок. Замечательное, ароматное, горьковато-сладкое варенье из рябины, полное витаминов и микроэлементов — его можно готовить до поздней осени, вплоть до заморозков.
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