В Саратовской области полиция продолжает взаимодействие с Движением Первых в вопросах воспитания юных граждан

Совместные мероприятия провели при участии представителей общественных советов в Балашовском, Ершовском и Петровском районах области, в том числе – церемонию по вручению первых паспортов в рамках акции «Мы - граждане России».
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