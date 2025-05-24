Mazda возобновила продажи машин с заводской гарантией в России

В России возобновили продажу автомобилей Mazda с заводской гарантией, сообщило издание Autonews. Как рассказали представители японского автогиганта, эта гарантия будет действовать на три года или 100 тысяч пробега.
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