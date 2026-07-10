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Политика как она есть

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Беременная женщина выпала с седьмого этажа и осталась жива

Беременная женщина выпала с седьмого этажа и осталась жива

Во Владивостоке произошёл случай, который медики уже назвали исключительным. Беременная женщина, находившаяся на 30-й неделе беременности, упала с высоты седьмого этажа, но осталась жива и получила лишь незначительные травмы.

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