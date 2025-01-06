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Русская весна

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Мощный удар Армии России на Курском фронте: освобождено Леонидово, почти взяты Александрия и Махновка (КАРТА)

Мощный удар Армии России на Курском фронте: освобождено Леонидово, почти взяты Александрия и Махновка (КАРТА)

Мощный удар Армии России на Курском фронте: освобождено Леонидово, почти взяты Александрия и Махновка.

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