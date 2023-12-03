Профессиональный праздник «День юриста» отметят в России 3 декабря Анна ЧернышоваТоржество «День юриста», отмечаемый в Российской Федерации в это воскресенье 3 декабря 2023 года, является мега популярным среди граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии