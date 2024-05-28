Морена, мне хотелось бы обсудить свою ситуацию в вашем блоге, все- таки его читают женщины как раз моего возраста, и многие переживают смерть родителей, но вот какая- то тема не форматная.
Недавно у меня умерла мать. Жрет изнутри чувство вины
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Маргарита Сладкова
В огороде бузина,в Киеве дядька.Какое-то изложение бесплрядочное.Не нужно ходить ни к психологу,ни тем более к психиатру. Нужно сесть в спокойной обстановке по важности дел и проблем написать на листе бумаги с одной стороны,а методы и сроки решения вопросов с другой стороны. О
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5 час.
МС
Маргарита Сладкова
Может быть начать с мелкого:выдворили какого-то сожителя,написав официальное заявление в полицию,поменять замки в каком-то доме,где никто другой не прописано
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5 час.
ВА
Владимир Акулов
У этой бедной женщины очень тяжелый невроз... У нее очень сильная внутренняя злость , раздражение от постоянных неудач и неудовлетворенности всех ее желаний...В таком состоянии в душе может проснуться страшный зверь садизма ...И агрессия может быть направленна на других людей или на саму себя...Лечение : ей надо срочно решить все свои проблемы , делающие женщину несчастной...Ей надо стать счастливой ... И тогда ее внутренняя злость уйдет.
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1 час.
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