Моя семья. Счас...
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Недавно у меня умерла мать. Жрет изнутри чувство вины

Недавно у меня умерла мать. Жрет изнутри чувство вины

Морена, мне хотелось бы обсудить свою ситуацию в вашем блоге, все- таки его читают женщины как раз моего возраста, и многие переживают смерть родителей, но вот какая- то тема не форматная.

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Комментарии
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Маргарита Сладкова
В огороде бузина,в Киеве дядька.Какое-то изложение бесплрядочное.Не нужно ходить ни к психологу,ни тем более к психиатру. Нужно сесть в спокойной обстановке по важности дел и проблем написать на листе бумаги с одной стороны,а методы и сроки решения вопросов с другой стороны. О
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5 час.
МС
Маргарита Сладкова
Может быть начать с мелкого:выдворили какого-то сожителя,написав официальное заявление в полицию,поменять замки в каком-то доме,где никто другой не прописано
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5 час.
ВА
Владимир Акулов
У  этой  бедной  женщины  очень  тяжелый  невроз...  У  нее    очень  сильная  внутренняя  злость  ,  раздражение  от  постоянных  неудач  и  неудовлетворенности  всех  ее  желаний...В  таком  состоянии  в  душе  может  проснуться  страшный  зверь  садизма  ...И  агрессия  может  быть  направленна  на  других  людей  или  на  саму  себя...Лечение  :  ей  надо  срочно  решить  все  свои  проблемы  ,  делающие  женщину  несчастной...Ей надо  стать  счастливой  ...  И  тогда  ее  внутренняя  злость  уйдет.
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1 час.

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