«Хоум банк» был оштрафован за спам

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало «Хоум банк» за рекламные сообщения, которые были разосланы без согласия пользователей, сообщается в телеграм-канале ведомства.
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