Revolut получил банковскую лицензию в Австралии

Британский финтех Revolut получил банковскую лицензию от Австралийского управления пруденциального регулирования, благодаря которой 21 июля официально был запущен Revolut Bank Australia, говорится в сообщении компании.
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