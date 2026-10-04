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Пронедра

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Что известно о первой боевой баллистической ракете Киева

Что известно о первой боевой баллистической ракете Киева

Киев заявил о первом боевом применении собственной тактической баллистической ракеты FP-7. Однако за громким заявлением пока гораздо больше вопросов, чем подтверждённых деталей.

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