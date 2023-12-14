Три спектакля с участием Фредерика Бегбедера отменили в Париже

Решение об отмене спектаклей принято по взаимному согласию писателя и администрации театра. В парижском театре Эдуарда VII отменены три спектакля, участие в которых принимает обвинённый в домогательствах французский писатель Фредерик Бегбедер, передаёт Рен-ТВ.