Три спектакля с участием Фредерика Бегбедера отменили в Париже

Решение об отмене спектаклей принято по взаимному согласию писателя и администрации театра. В парижском театре Эдуарда VII отменены три спектакля, участие в которых принимает обвинённый в домогательствах французский писатель Фредерик Бегбедер, передаёт Рен-ТВ.
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