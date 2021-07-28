Выгоднее покупать летом: выставка шуб пройдет в Уссурийске

Выставка шуб "Меховые традиции" в Уссурийске состоится 31 июля -1 августа в МЦ "Горизонт". Уссурийцам предлагают подготовиться к осени и зиме заранее, выбрав меховые изделия из всего многообразия выставки.
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