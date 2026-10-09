Ефимов: Бирюлевская линия метро достигнет 62 км и 22 станции

Заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что Бирюлевская линия метро, длиной 62 км и 22 станции, со временем будет продлена в южные районы столицы, улучшая транспортную доступность для жителей восьми районов и снижая нагрузку на ключевые станции.