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Царьград

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Ефимов: Бирюлевская линия метро достигнет 62 км и 22 станции

Ефимов: Бирюлевская линия метро достигнет 62 км и 22 станции

Заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что Бирюлевская линия метро, длиной 62 км и 22 станции, со временем будет продлена в южные районы столицы, улучшая транспортную доступность для жителей восьми районов и снижая нагрузку на ключевые станции.

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