Эксклюзивное интервью с Лотосом: что ждет ЧВК "Вагнер"

У меня все налоги уплачены, и кошмары мне не снятся... Да и у тебя ник какой-то непростой. Весь такой хохляцкий... Наверное, кошмары часто сняться?

Кошмар

Если ЧВК не выполняет приказы Верховного главнокомандующего и президента страны, наносит убытки экономике, и убивает российских военнослужащих, это уже не террористы, а враги страны. Однозначно. Тем более, что всё это происходит во время боевых действий, во время СВО. И действия ЧВК в тот момент представляли прямую угрозу существованию государства. Поэтому и вводилось КТО. Так что ваши сравнения неудачны.