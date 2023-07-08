Сгодня, зайдя в одно из кафе на юге России, я встретил знакомого «музыканта», сели-поболтали. Вдруг неожиданно сюрприз — зашел Антон Елизаров, тот самый Лотос, который является одним из ключевых командиров ЧВК «Вагнер».
Эксклюзивное интервью с Лотосом: что ждет ЧВК "Вагнер"
Комментарии
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Кошмар
То-то ЧВК на Путина пошли... наивный ты наш.😀
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1 час.
Кошмар
У меня все налоги уплачены, и кошмары мне не снятся... Да и у тебя ник какой-то непростой. Весь такой хохляцкий... Наверное, кошмары часто сняться?
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57 мин.
Кошмар
Если ЧВК не выполняет приказы Верховного главнокомандующего и президента страны, наносит убытки экономике, и убивает российских военнослужащих, это уже не террористы, а враги страны. Однозначно. Тем более, что всё это происходит во время боевых действий, во время СВО. И действия ЧВК в тот момент представляли прямую угрозу существованию государства. Поэтому и вводилось КТО. Так что ваши сравнения неудачны.
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43 мин.
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