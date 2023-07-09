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Сотрудники банка из Тольятти предотвратили хищение трех миллионов рублей у двух местных жительниц

Сотрудники банка из Тольятти предотвратили хищение трех миллионов рублей у двух местных жительниц

В  июне текущего года на телефон 86-летней жительницы из Тольятти поступил звонок от неизвестных, которые сообщили женщине, что она может выгодно приобрести дорогостоящую мебель.

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