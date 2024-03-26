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Пережившая лечение от рака Сара Фергюсон восхищена тем, что Кейт Миддлтон публично рассказала о диагнозе

Пережившая лечение от рака Сара Фергюсон восхищена тем, что Кейт Миддлтон публично рассказала о диагнозе

Мать принцессы Евгении и принцессы Беатрис и сама сейчас проходит лечение от меланомы фото: @princeandprincessofwalesДиагноз, о котором Кейт Миддлтон сообщила в пятницу 22 марта, шокировал многих британцев.

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Владимир Петров
Кто контактирует с американцами - в зоне риска. Беднягу Чавеса устранили с помошью рака... Масоны пропалывают мировую элиту...
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